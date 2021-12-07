Нардеп СССР: останься Горбачёв ставропольским комбайнёром, Союз бы жил

Многие бывшие советские люди до сих пор с ностальгией вспоминают СССР. По данным ВЦИОМ, главное, что помнят те, кто жил "в Союзе", это вера в будущее и чувство братства, присущее представителям всех народов, в него входивших.

И, конечно, "лучшее в мире" образование, бесплатную медицину и отсутствие градации в обществе по признаку "бедный — богатый".

Комментируя выводы социологов, опрос этот проводивших, советский и российский политик, нардеп СССР (1989-1991) Виктор Алкснис добавил, что в те годы у людей было ощущение принадлежности к великой стране и уверенности в завтрашнем дне.

"Я был членом КПСС и ощущал сложные проблемы, которые в стране присутствовали. Но "зашоренным" я не был. Да, мы и тогда знали, что недостатки есть. Но того уровня коррупции, какая сейчас цветёт во всех эшелонах власти, не было: громкое "узбекское дело", в сравнении с нынешними масштабами хищений, было невинной детской шалостью, и даже рядом не стояло с масштабами хищений на том же космодроме "Восточный"", — сказал Алкснис изданию "Свободная пресса".

На вопрос, кто виноват в том, что СССР развалился, бывший народный депутат не задумываясь ответил:

Михаил Горбачев.

По его словам, теория о том, что первого и последнего президента Союза "купило ЦРУ" — полная чушь:

"Он (Горбачёв) просто тщеславный человечек, которому лучше было бы остаться ставропольским комбайнёром, ибо не было у него ни высокого интеллекта, ни политической воли, чтобы противостоять молодой поросли политиков, обиженных на советскую власть. Как тот же Ельцин, который не смог (и не захотел) простить Горбачёву унижения 1987 и 1988 года, когда тот выгнал его из Политбюро и снял с должности первого секретаря Московского горкома. Цель Ельцина была любой ценой убрать от власти Горбачева. А то, что при этом погибнет страна, на это ему было наплевать".

Да и Беловежских соглашений, по словам советского политика, могло бы и не быть:

"Белорусская "Альфа" была готова арестовать заговорщиков, ведь, по сути, это был государственный переворот. Однако Горбачёв такой команды не дал. Побоялся чего-то? Или просто воли не хватило?"

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