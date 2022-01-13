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Автор Юлия Миленина

Премьера Эстонии разозлили переговоры РФ и США: "Просто возмутительно!"

Мир

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала российско-американские переговоры в связи с тем, что Таллин отказались приглашать на обсуждение.

Премьера Эстонии разозлили переговоры РФ и США: "Просто возмутительно!"

Как отметила политик в интервью Figaro, представители НАТО должны "единым фронтом" выступить против России, отстаивая свои интересы. Она возмутилась тем, что вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью альянса, решают без Эстонии.

"Нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают", — сказала премьер страны.

Кроме того, Каллас негативно высказалась по поводу проектов договорённостей о гарантиях безопасности, подготовленных российскими дипломатами. По её мнению, Североатлантический альянс не обязан отказываться от "освоения территорий" государств, вступивших в блок после 1997 года.

"Претензии РФ просто возмутительны", — подчеркнула она.

Напомним, 9 и 10 января в Женеве прошли консультации России и США по гарантиям безопасности. В среду, 12 января, в Брюсселе также состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Далее переговоры продолжатся в Вене.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока отказывается говорить о предварительных итогах диалога с Вашингтоном. Он пообещал раскрыть все подробности позже.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато эстония кая каллас переговоры
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