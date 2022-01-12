В Кремле пообещали "не сыпать угрозами" в адрес США в ходе переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ходе переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. Он отметил, что российские дипломаты ведут себя культурно, несмотря на жёсткую ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться завершения консультаций и лишь потом делать конкретные выводы. Песков подчеркнул: Россия не хочет "уподобляться американцам" и "сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят", передаёт РИА Новости.

"Мы ведём переговоры культурно, открыты к диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жёсткую ситуацию. Предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и делать прогнозы", — сказал государственный деятель.

РФ продолжит требовать, чтобы НАТО прекратил расширение на восток, так как действия этого блока угрожают безопасности государства, заключил Песков.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе проходит заседание Совета Россия — НАТО. Российскую делегацию на переговорах возглавляет замруководителя МИД Александр Грушко.

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