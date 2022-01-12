EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

В Кремле пообещали "не сыпать угрозами" в адрес США в ходе переговоров

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ходе переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. Он отметил, что российские дипломаты ведут себя культурно, несмотря на жёсткую ситуацию.

В Кремле пообещали "не сыпать угрозами" в адрес США в ходе переговоров

Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться завершения консультаций и лишь потом делать конкретные выводы. Песков подчеркнул: Россия не хочет "уподобляться американцам" и "сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят", передаёт РИА Новости.

"Мы ведём переговоры культурно, открыты к диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жёсткую ситуацию. Предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и делать прогнозы", — сказал государственный деятель.

РФ продолжит требовать, чтобы НАТО прекратил расширение на восток, так как действия этого блока угрожают безопасности государства, заключил Песков.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе проходит заседание Совета Россия — НАТО. Российскую делегацию на переговорах возглавляет замруководителя МИД Александр Грушко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Полыхнет неожиданно»: Васильев о скрытой войне США против России
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша переговоры дмитрий песков
Новости
Певица МакSим нуждается в экстренной операции
Симоньян ответила на оправдания министра Казахстана: "А вы дайте нам интервью"
Песков пояснил, куда денется Путин в случае волны "омикрона"
Песков заявил, что Россия готова разговаривать по Донбассу
Куравлёв не покидал дом последние два года
Милявская пересчитала рёбра и пришла в ужас: "Сколько их должно быть?!"
Совфед: средняя прибавка к пенсии при индексации составит 1400 рублей
В Кремле спрогнозировали очень высокий уровень заболеваемости "омикроном" в РФ
В Кремле пообещали "не сыпать угрозами" в адрес США в ходе переговоров
Песков высказался по поводу вероятного вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Последние материалы
Милявская пересчитала рёбра и пришла в ужас: "Сколько их должно быть?!"
Совфед: средняя прибавка к пенсии при индексации составит 1400 рублей
В Кремле спрогнозировали очень высокий уровень заболеваемости "омикроном" в РФ
Психолог: папа Алисы Тепляковой играет роль её преследователя
В Кремле пообещали "не сыпать угрозами" в адрес США в ходе переговоров
Песков высказался по поводу вероятного вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Прогноз политолога: что ожидать России к 2024 году
Песков: РФ не ведёт разговор с США по гарантиям безопасности с позиции силы
Малышева рассказала, как спасала маму, заболевшую COVID-19
"Омикрон" выявили у военного в Рязанской области
Популярное
Мир. Новости мира
Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана

Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умаева, ранее оскорбительно отзывавшегося о русских.

Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана
Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией
Шоу-бизнес
Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Дмитрий Соколов Где искать "Остров сокровищ" на карте Дмитрий Соколов Любовь Степушова Елбасы нет. Токаев развенчал культ личности Назарбаева Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Летающий автомобиль станет реальностью в 2024-м Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Захарова оценила обещание экс-главы МИД Польши "врезать по яйцам" РФ
Мир. Новости мира
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Поляки отреагировали на угрозы Сикорского "врезать по яйцам" РФ
Мир. Новости мира
Поляки отреагировали на угрозы Сикорского "врезать по яйцам" РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников