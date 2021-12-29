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Эксперт: внешнеполитический курс Белоруссии в новой Конституции не определён

Мир

Внешняя политика в проекте новой Конституции Белоруссии претерпела серьёзные изменения, однако отражает новые международные реалии, в которых оказалась страна, считает эксперт Владимир Оленченко.

Эксперт: внешнеполитический курс Белоруссии в новой Конституции не определён

Союзное государство с РФ не присутствует в новой Конституции Белоруссии

Если читать проект новой Конституции Белоруссии в отношении её внешней политики, то первое, что бросается в глаза — исчезла запись о "стремлении к нейтралитету", впрочем, это руководство страны не раз обещало.

Однако ожидаемо было записать, что Белоруссия стремится образовать Союзное государство вместе с Российской Федерацией (Украина же не постеснялась в Конституции обозначить свои евроатлантические притязания), однако это намерение в проекте не отражено.

Как сказал Pravda. Ru cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, это говорит о том, что "Белоруссия ещё не определилась".

Снятие "стремления" к нейтральному статусу эксперт объясняет тем, что членство в ОДКБ обязывает Белоруссию в случае нападения на одну из стран-участниц договора о коллективной безопасности встать на её защиту. Хотя, подчеркнул Владимир Оленченко, Белоруссия не являлась "официально заявленной нейтральной стороной".

С другой стороны, новая реальность такова, что Белоруссия постоянно испытывает вмешательство во внутренние дела, давление на внешнюю политику со стороны Польши, Литвы, Украины, поэтому "логично, что в этой ситуации стремление к нейтралитету может звучать несколько не в унисон с реальным положением вещей".

"Тема о нейтралитете окончательно снята с повестки дня" — сказал Владимир Оленченко.

Белоруссия теперь может размещать у себя ядерное оружие

Эксперт добавил, что также снят пункт в проекте Конституции о безъядерном статусе Белоруссии, и это тоже ответ на давление Запада, в частности, на угрозы НАТО о перемещении ядерных запасов из Германии на восток.

"Под востоком понимается Польша. Польша непосредственно граничит с Белоруссией и непосредственно пытается вмешиваться во внутренние белорусские дела и пытается оказывать влияние на внешнюю белорусскую политику. Поэтому в этом контексте, прежняя статья не соответствовала реалиям и не была бы в унисон с реальным положением вещей", — сказал эксперт.

Белоруссия разрешает размещение союзных армий, чтобы защититься от интервенции

Комментируя отмену прежней статьи о запрете размещения иностранных войск на территории Белоруссии с одновременным вводом нового положения о запрете на иностранную агрессию против соседей со своей территории (то есть, например, РФ можно разместить войска, но атаковать Украину с территории Белоруссии нельзя), Владимир Оленченко отметил, что Минск не хочет быть "источником агрессии", но если против страны будет развязана агрессия, то она к этому будет готова, разместив на своей территории дружественные войска.

"Отношения России и Белоруссии, как известно регулируются союзным договором. Союзный договор предполагает взаимные оборонные действия. То есть в случае, если Белоруссия будет испытывать угрозу агрессии, то она может воспользоваться этими действиями и своим членством в ОДКБ", — сказал Владимир Оленченко.

Конституция направлена на сбалансирование интересов Белоруссии

Эксперт отметил также, что в проекте сохранен примат международного права над национальным. Так, Статья 61 говорит о том, что "каждый вправе в соответствии с международными договорами Республики Беларусь обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты".

Это, по словам Владимира Оленченко, говорит о том, что Белоруссия не отвергает возможность контактов и возможность обращения к международному праву, тем более, что является основателем и членом Организации Объединенных Наций.

"Чисто внешние противоречия в проекте новой Конституции можно найти. Но если подходить к ним с достаточно глубоким анализом, то мы убедимся в том, что в новом прочтении она направлена на сбалансирование интересов страны и учитывает новые реалии, в которых сейчас находится Белоруссия", — сделал вывод эксперт.

27 декабря обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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