Украина требует от Германии признать Голодомор геноцидом

Верховная Рада Украины направила в берлинский Бундестаг призыв признать Голодомор 1932-1933 годов прошлого века геноцидом украинского народа.

Соответствующее постановление в четверг, 16 декабря, поддержал 331 нардеп Украины.

"Верховная Рада Украины призывает Бундестаг Федеративной Республики Германия признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа и дать политическую оценку тем событиям. Это станет важным сигналом для памяти миллионов жертв преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для грядущих поколений", — говорится в документе.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", в котором зафиксировала определение Голодомора как акта геноцида — целенаправленного умышленного действия с целью истребления части украинского народа.

В 2009 году СБУ обвинила в организации геноцида руководство СССР, советской Украины, ВКПБ и Компартию Украины, а также лично Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постышева, Станислава Косиора, Власа Чубара и Менделя Хатаевича.

В январе 2010 года апелляционный суд Киева подтвердил эти выводы, но закрыл дело из-за смерти обвиняемых.

В 2016 году украинский парламент утвердил обращение к государствам мира о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. С тех пор таким его признали 16 стран: США, Канада, Австралия, Ватикан, Португалия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Венгрия, Мексика, Эквадор, Колумбия, Парагвай и Перу.

В октябре 2019 года Берлин отказался признать голодомор геноцидом украинцев.

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