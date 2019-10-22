Берлин отказался признать голодомор геноцидом украинцев

В правительстве Германии заявили, что не считают массовую гибель советских граждан от голода в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа. Такой ответ получила петиция активистки Натальи Ткачук из Украины. Ответ немецкого правительства опубликован на сайте Бундестага.

По словам госминистра МИД Германии Михаэля Рот, что необходимо разделять политическую оценку и международно-правовую — а понятие "геноцид" появилось в международном праве только в 1948 году.

Немецкие историки возлагают вину за массовую гибель людей на советского лидера Иосифа Сталина, но вместе с тем заявляют, что федеральное правительство не может охарактеризовать события до 1948 года, как геноцид.

В прошлом году сенат и палата представителей США признали голод на территории Украины геноцидом украинского народа.

Ранее российский МИД отказались признать голодомор исключительно геноцидом украинского народа. В МИД заявили, что голод охватил все народы СССР и был огромной гуманитарной катастрофой для страны.

Голодомор — массовый голод, который был в 1931-1932 гг. в СССР, в том числе и на территории Украины. Жертвами голода по всей стране стали около 8 миллионов человек.

Фото: twitter.com

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