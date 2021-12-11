Министр внутренних дел Украины уволит своего зама из-за ЧП на блокпосте

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили оказался в центре скандальной ситуации, которая произошла на блокпосте в Донецкой области. Как сообщил сам министр внутренних дел страны Денис Монастырский, на период выяснения подробностей произошедшего его заместитель отстранён от своих обязанностей.

Ранее на YouTube было опубликовано видео, на котором человек, выглядящий как Гогилашвили, вызывающе себя ведёт на блокпосте в Донецкой области — в ответ на просьбу сотрудника полиции остановиться он отказался выполнить это требование. После того, как он всё-таки это сделал, начал скандалить, крича, что его должны знать в лицо и пропускать просто так, без остановок. Гогилашвили угрожал сотрудникам полиции на блокпосте и даже пытался заниматься рукоприкладством.

Министр пообещал лично разобраться в том, что произошло, и призвать к ответу своего зама, если события из видео окажутся правдой.

"Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в кабинет министров Украины. Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения", — рассказал Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

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