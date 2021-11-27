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Послы России и Китая подвергли критике "Саммит за демократию", проводимый США

Мир

Послы России и Китая резко осудили международный "Саммит за демократию", организатором которого выступают США. Свою позицию российский и китайский послы аргументировали в общей статье, опубликованной в National Interest.

Послы России и Китая подвергли критике "Саммит за демократию", проводимый США

Послы опасаются, что проведение подобного саммита, противоречащего самому понятию "демократия", приведёт к расколу в мире.

"Этот очевидный продукт менталитета времён холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии". Такая тенденция противоречит развитию современного мира. Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг", — написано в статье.

По мнению послов России и Китая, другим государствам следует больше внимания уделить происходящему внутри страны, а не выискивать, что не так у других.

"Насчёт демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным государствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Разве это свобода, когда митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу", — отметили главы дипмиссий.

Представители Китая и России обратились к другим странам с просьбой отказаться от дипломатии, которая ведёт к расколу и конфронтации в мире, а вместо этого сотрудничать и относиться с уважением друг к другу.

 

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США не пригласили Россию и Китай на "Саммит за демократию"
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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