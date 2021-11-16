В Армении сообщили о пленении 12 армянских военнослужащих

Минобороны Армении заявляет, что 12 армянских военнослужащих попали в плен на границе с Азербайджаном.

Как передаёт РИА Новости, военное ведомство также сообщает об уничтожении или выводе из строя около 10 единиц бронетехники Азербайджана.

"У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются. Двенадцать военнослужащих ВС Армении — семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены", — говорится в сообщении.

Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что Россия и Армения консультируются по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

До этого в Минобороны Армении заявили о попытке прорыва границы страны азербайджанскими военными. В министерстве отметили, что на восточном направлении сложилась крайне напряжённая обстановка, там происходят локальные бои.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили об уничтожении противотанковой установки и миномёта на границе "в ответ на провокацию Вооружённых сил Армении".

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