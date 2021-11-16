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Бессмертный: Путин унизил Зеленского, а тот "как двоечник" ответа не знает

Мир

Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный заявил, что написанные о Незалежной статьи президентом России Владимиром Путиным и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым унизили Зеленского.

Бессмертный: Путин унизил Зеленского, а тот "как двоечник" ответа не знает

По словам Бессмертного, лидер Украины мог бы ответить российским политикам, но "не знает как".

"Обратите внимание, как быстро россияне загнали его в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ. А причина в отсутствии ответа на эти оскорбительные вещи, в том, что господин Зеленский, как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы", — заявил Бессмертный в интервью Еspreso. tv.

Кроме прочего, не могут адекватно оценить российские заявления и украинские СМИ. По мнению дипломата, проблема в том, что Владимир Зеленский не в состоянии возразить всему, что указано в статьях и "подставляет вторую щёку".

Ранее президент России опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней Путин уточнил, что суверенитет Украины возможен только в партнёрстве с соседними странами, а также то, что именно в 2014 году напрямую вмешался в дела Незалежной и попытался создать из неё "анти-Россию". 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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