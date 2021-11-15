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Порошенко считает, что Путин дал Украине "пощёчину"

Политика

Бывший лидер Украины Петр Порошенко прокомментировал указ об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР, который подписал российский президент Владимир Путин. Свое мнение он высказал в Telegram.

Порошенко считает, что Путин дал Украине "пощёчину"

"Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощёчина всем, кто искренне искал мирного урегулирования", - заявил Порошенко. 

По его мнению, этот приказ Путина можно считать преступным. Экс-президент также добавил, что Кремль нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование, только полная капитуляция Украины и Запада. 

Ранее главы двух политических партий потребовали организовать закрытую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вероятную военную угрозу со стороны России.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Олег Артюков
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