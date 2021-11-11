Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о смене повестки в отношении США к его стране. По мнению главы внешнеполитического ведомства, Украина "изменила ход игры в отношениях" в свою пользу.
Накануне Кулеба в составе украинской делегации в Вашингтоне подписал новый документ под названием "Хартия стратегического партнёрства Украины и США". По словам главы МИД Украины, теперь взаимоотношения двух государств находятся "на самом высоком уровне".
"Мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади", - приводит "Укринформ" слова Кулебы.
По его мнению, Украина получила "двухпартийную поддержку" со стороны США.
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