Посол РФ в США об американо-украинской хартии: набор вредных лозунгов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне новую Хартию стратегического партнерства Украина — США.

Главный посыл документа — Киев и Вашингтон разделяют жизненно важные национальные интересы относительно сильной, независимой и демократической Украины:

"Укрепление способности Украины защищаться от угроз ее территориальной целостности и углубление интеграции Украины в евроатлантические структуры являются взаимосвязанными приоритетами".

Комментируя подписание документа, Кулеба заявил, что он "увеличивает поддержку Украины в противодействии агрессии РФ и выводит стратегическое партнерство между странами на новый уровень":

"Лучший способ сдержать агрессивную Россию — это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет сильных союзников, которые не оставят ее один на один с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве".

Посол РФ в США не увидел в хартии пользы, только вред

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, этот документ — "набор лозунгов, причем вредных, нацеленных на обострение ситуации, а не на снижение напряженности".

Комментарий дипломата опубликован на официальной странице диппредставительства в Фейсбук:

Напомним, после встречи с киевским министром, Энтони Блинкен предостерёг Россию от "повторения ошибки 2014 года".

ДЛЯ СПРАВКИ

Предыдущая Хартия Украина-США о стратегическом партнерстве была подписана в 2008-м году.

Среди прочего тот документ называл общим приоритетом сторон углубление интеграции Украины в евроатлантические структуры, увеличение украинских возможностей и усиление Украины как кандидата на членство в НАТО.