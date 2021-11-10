NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника

18-я эскадрилья космического управления космических сил США обнаружила таинственный объект, вращающийся вокруг китайского спутника Shijian-21, который был запущен в октябре прошлого года для испытаний технологии уменьшения космического мусора, сообщает портал SpaceNews.

Объект был обнаружен ещё 1 ноября, и обозначен как корпус ракеты, а точнее, двигатель апогея (АКМ), присвоив ему название "SJ-21 AKM". Что это, до сих пор невыяснено.

Двигатели АКМ обычно выполняют заключительный манёвр после отделения спутника, чтобы не представлять угрозы для активных спутников из-за риска столкновения. Однако и Shijian-21, и SJ-21 AKM находятся "бок о бок" на геостационарной орбите.

"На данный момент истинная цель Shijian-21 и его "попутчика" неизвестна. Неясно, является ли 2021-094C на самом деле АКМ или является частью эксперимента, связанного с контрпространственными операциями. Обнаруженный объект может быть использован для проведения испытаний, дозаправки или манипулирования роботизированной рукой", — отмечается в материале.

В 2018 году Китай запустил спутник Tongxin Jishu Shiyan-3, у которого был аналогичный спутник. Эти два космических аппарата осуществляли скоординированное маневрирование и выполняли различные операции, включая фишинг, в попытке запутать сети космического слежения в других странах.