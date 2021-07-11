Поднебесная устремилась в космос

Китайские инженеры скопировали нашу МКС и сделали свой космический модуль более эффективным для научных исследований. Впрочем, тайкунавты не отказываются от совместной работы на орбите.

Стартовавшая с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби ракета-носитель "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами на борту спустя семь часов состыковалась с базовым модулем "Тяньхэ" (в переводе "Небесная река" — так в старину китайцы называли Млечный Путь) — основной секцией космической станции "Тяньгун" ("Небесный чертог").

Размещенная на низкой околоземной орбите станция является визитной карточкой Китайского национального космического агентства (CNSA), она призвана не только удовлетворить амбиции КНР в освоении космического пространства, но и приурочена к столетию правящей Коммунистической партии Китая (КПК). Это первая китайская пилотируемая миссия с сентября 2016 года. И третья, если вести отсчет от 2011 года.

Амбициозный проект Поднебесной

"Тяньгун" — значительный успех китайской космической программы за последние годы. В ее послужном списке:

доставка образцов лунного грунта;

первый китайский роботизированный спускаемый аппарат на поверхность Марса, который успешно приземлился в мае этого года.

В новой космической гонке Китай явно является соперником прежних космических держав.

Ожидается, что 56-летний Не Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо пробудут на орбитальной станции около трех месяцев. Предыдущие китайские миссии продолжались не более месяца. 4 июля этого года двое последних предприняли выход в открытый космос, удостоверившись в работоспособности скафандров нового поколения "Фэйтянь", установив подъемный кронштейн для внекорабельной панорамной камеры и проверив работу руки-манипулятора.

Как сказал главный конструктор китайской программы пилотируемых космических полетов Ян Ливэй, тайкунавтам "после входа в основной модуль предстоит выполнить множество задач. Что касается одних только винтов, их нужно открутить более тысячи".

Отличия и сходство с российской МКС

Китайский проект в десятки раз меньше нашей МКС и срисован с советской космической станции "Мир" образца 1991 года. При этом за один раз вывести его на орбиту невозможно. "Тяньхэ" (22,5 тонны) подняли с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи тяжелой ракеты семейства "Великий поход" — "Чанчжэн-5", которая превосходит как европейскую Ariane-5, так и российскую "Протон-М".

Основной модуль содержит все необходимое для поддержания жизни на орбите. Системы жизнеобеспечения:

кухня со 120 различными видами продуктов питания;

спальные и санитарные зоны;

оборудование для управления электроэнергией и пожаротушения.

Кроме того, он также оснащен стыковочными портами, что позволит пристыковывать другие модули и роботизированные капсулы для доставки грузов.

К основному модулю прикреплены герметичные модули нынешней космической станции "Тяньгун", состоящие из двух лабораторных модулей:

"Мэнтянь" ("Небо мечты"). "Вэньтянь" ("Вопрошание к Небу").

Их запуск планируется осуществить в течение следующих нескольких лет.

В отличие от нашей Международной космической станции, где большая часть электроэнергии ко всем модулям подается от больших солнечных батарей на специально построенных порталах, на "Тяньгуне" каждый запущенный модуль несет свою собственную солнечную батарею.

"Тяньгун" сможет принимать тайкунавтов для длительного пребывания на орбите и поддерживать выход в открытый космос, а также производить научные эксперименты. Правда, зарубежные специалисты гадают, будут ли тайкунавты ждать своих сменщиков, как это происходит на МКС, или покинут орбиту до их прибытия.

Важной частью проекта является международное сотрудничество. Астронавты Европейского космического агентства (ESA) вместе с китайскими коллегами тренировались по выживанию в океане. Высока вероятность, что им придется приземляться на воду, и необходимо уметь выживать до прихода спасателей.

Недавно Россия и Китай представили дорожную карту Международной лунной исследовательской станции. В этом проекте будут задействованы многочисленные лунные орбитальные и посадочные аппараты-роботы, а кульминацией будет создание исследовательского центра с экипажем, работающим либо на лунной орбите, либо на поверхности Луны. Этот проект, в случае его осуществления, позволит китайским тайкунавтам и российским космонавтам в 2030-е годы вместе осваивать спутник Земли.

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