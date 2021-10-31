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В Турции девять российских туристов пострадали в ДТП

Мир

В воскресенье, 31 октября, в Анталье произошло ДТП, в котором пострадали девять российских туристов. Автобус с отдыхающими перевернулся в городе Серик.

В Турции девять российских туристов пострадали в ДТП

О происшествии сообщило Генеральное консульство России в Анталье на странице в Facebook. Ведомство проинформировало, что, по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, пересёк разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

Девять россиян доставили в больницу, медики оперативно оказывают им необходимую помощь. Средняя степень тяжести состояния отмечается у троих пострадавших, из которых двое несовершеннолетние.

Обстоятельства аварии выясняются, водитель транспорта был задержан.

"Генконсульство находится в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании", — отметило ведомство.

Ранее стало известно, что 40 российских туристов отравились в египетском отеле в Хургаде, после чего их госпитализировали. Отель AMC Royal закрыли для приема новых постояльцев, в нем проводятся проверки.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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