На Украине предложили перейти с газа на пеллеты

На Украине поставили вопрос о замене газа на пеллеты. C таким предложением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пеллеты, биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства, может стать альтернативным источником. Шмыгаль заявил, что это возможно, ведь подобная практика уже реализуется в Волынской области. По словам местного председателя ОГА, более половины бюджетных котельных области работают на пеллетах.

"Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряжённо, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано", — приводит слова премьер-министра интернет-издание Страна.ua.

На заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе, где Шмыгаль озвучил своё предложение, он также сделал акцент на скорой реализации программы энергоэффективности. Глава правительства привёл данные Министерства экономики:

"Осуществив энергоэффективные мероприятия для коммунальной сферы, мы можем экономить до $1,5 млрд в год".

Ранее в Госдуме России сообщили об условии рассмотрения просьбы Польши о снижении цены на газ.

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