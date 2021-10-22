Forbes: устаревшая ПРО США беззащитна против ядерного удара России

Эксперт журнала Forbes Дэвид Экс написал, что американская система противоракетной обороны не сможет противостоять ядерному ракетному удару России или Китая.

По словам Экса, оборонительные системы США не сумеют остановить шквал сотен ядерных бомб, запущенных Китаем, или тысячи российских ракет.

Специалист отметил, что размещенные на Аляске, в Калифорнии и Восточной Европе американские противоракетные системы могут отразить лишь атомные бомбы, запущенные КНДР и Ираном.

Журналист усомнился, что "рудиментарная" система противоракетной обороны США справится с китайской системой "частично-орбитального бомбометания", что подрывает американскую стратегию нацбезопасности.

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