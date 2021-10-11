Обеспокоенность наркотизацией Украины выразили в МВД РФ

Обеспокоенность ростом наркотизации Украины выразил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

Говоря о влиянии на состояние безопасности в мире ситуации, сложившейся в Афганистане, министр назвал связанные с ней риски терроризма и экстремизма, а также угрозу роста наркопреступности. В этой связи глава МВД упомянул Украину.

"Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов", — цитирует заявление Колокольцева пресс-служба МВД РФ.

Министр отметил также, что на территории Украины производится большой объём синтетических наркотиков.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что РФ придерживается линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотиками.

"Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотическими средствами, основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах. Наша страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы, включая легализацию наркотиков", — заявил министр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.