Обеспокоенность ростом наркотизации Украины выразил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.
Говоря о влиянии на состояние безопасности в мире ситуации, сложившейся в Афганистане, министр назвал связанные с ней риски терроризма и экстремизма, а также угрозу роста наркопреступности. В этой связи глава МВД упомянул Украину.
"Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов", — цитирует заявление Колокольцева пресс-служба МВД РФ.
Министр отметил также, что на территории Украины производится большой объём синтетических наркотиков.
Владимир Колокольцев подчеркнул, что РФ придерживается линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотиками.
"Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотическими средствами, основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах. Наша страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы, включая легализацию наркотиков", — заявил министр.
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