США сейчас вовлечены в новый цикл выяснений отношений с Москвой и Пекином. Брюссель же рискует быть втянутым в их разборки.
Так считают большинство граждан ЕС, согласно отчету об исследовании, проведённом в странах ЕС по заказу Европейского совета по международным отношениям.
Как следует из опубликованного в среду документа, подавляющее большинство из более чем 16 тысяч респондентов, проживающих в государствах-членах блока, считают, что отношения между Востоком и Западом "находятся под серьезным напряжением".
В опросе участвовали граждане 12 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу, Австрию и Испанию.
Только в Польше и Франции большинство респондентов заявили, что геополитические разногласия на самом деле затрагивают их собственную страну.
Большее число опрошенных сочли предполагаемый конфликт между Брюсселем и Россией более реальным, чем конфликт с Китаем.
В потенциальном успехе Америки и занятии ей "кресла" мирового гегемона сомневается большинство опрошенных европейцев:
На вопрос, кто имеет наибольшее влияние на то, как управляется мир,
К слову, напомним, в июле экс-советник Кремля, академик Сергей Караганов предупредил, что новая холодная война действительно идёт, но он сказал, что Россия уже выигрывает ее:
"Есть несколько факторов, которые позволяют нам говорить о хороших шансах на успех, — заявил тогда эксперт. — Новообретенное партнерство Москвы с Китаем означает, что две страны могут сосредоточить свое внимание исключительно на Западе, а не воевать между собой, как это было во времена Советского Союза.
Зная российскую историю и психологию нашего народа и политического класса, я думаю, что мы никому не продадим наш суверенитет. Есть надежда и на мудрость китайского политического класса. Если бы я был китайцем, я бы никогда ничего не сделал против России”.
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