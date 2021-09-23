Рядовые европейцы: холодная война США с Россией и Китаем уже началась

США сейчас вовлечены в новый цикл выяснений отношений с Москвой и Пекином. Брюссель же рискует быть втянутым в их разборки.

Так считают большинство граждан ЕС, согласно отчету об исследовании, проведённом в странах ЕС по заказу Европейского совета по международным отношениям.

Как следует из опубликованного в среду документа, подавляющее большинство из более чем 16 тысяч респондентов, проживающих в государствах-членах блока, считают, что отношения между Востоком и Западом "находятся под серьезным напряжением".

В опросе участвовали граждане 12 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу, Австрию и Испанию.

США — Россия

59% заявили, что между США и Россией уже идет новая холодная война,

44% уверены, что ЕС уже втянут в конфликт,

каждый четвертый считает, что отношения между Москвой и их собственными столицами враждебное.

Только в Польше и Франции большинство респондентов заявили, что геополитические разногласия на самом деле затрагивают их собственную страну.

США — Китай

Почти две трети всех респондентов считают, что между США и Китаем разразилась новая холодная война,

только половина этого числа думают, что в неё уже вовлечён ЕС,

каждый шестой уверен: его собственная страна идет против Пекина.

Большее число опрошенных сочли предполагаемый конфликт между Брюсселем и Россией более реальным, чем конфликт с Китаем.

В победе США мало кто уверен

В потенциальном успехе Америки и занятии ей "кресла" мирового гегемона сомневается большинство опрошенных европейцев:

очень немногие верят, что Вашингтон все еще имеет возможности диктовать правила и влиять на глобальное положение дел.

На вопрос, кто имеет наибольшее влияние на то, как управляется мир,

13% ответили, что правительство США.

14%, которые сказали, что власть находится в руках "скрытой сети глобальных элит”,

16% назвали миллиардеров, таких как Билл Гейтс, Чарльз Кох и Марк Цукерберг,

самым распространенным ответом был — "транснациональные компании имеют наибольшее влияние на то, как устроен мир" — 22% выбрали их в качестве варианта,

21% считает, что это "законные национальные правительства и парламенты, работающие вместе”.

К слову, напомним, в июле экс-советник Кремля, академик Сергей Караганов предупредил, что новая холодная война действительно идёт, но он сказал, что Россия уже выигрывает ее:

"Есть несколько факторов, которые позволяют нам говорить о хороших шансах на успех, — заявил тогда эксперт. — Новообретенное партнерство Москвы с Китаем означает, что две страны могут сосредоточить свое внимание исключительно на Западе, а не воевать между собой, как это было во времена Советского Союза. Зная российскую историю и психологию нашего народа и политического класса, я думаю, что мы никому не продадим наш суверенитет. Есть надежда и на мудрость китайского политического класса. Если бы я был китайцем, я бы никогда ничего не сделал против России”.