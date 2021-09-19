CNN: разведка США сообщила о детях в машине за секунды до атаки дрона

Американская разведка слишком поздно предупредила, что в якобы представляющем угрозу афганском автомобиле находятся дети, сообщил телеканал CNN. Военные получили сообщение о наличии мирных жителей в районе взрыва за несколько секунд до атаки беспилотника ВВС США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин извинился за ошибочный удар по мирным жителям в Кабуле. Инцидент произошел 29 августа, когда США активно выводили свои войска из Афганистана. По данным CNN, в результате случившегося погибли 10 мирных жителей, в том числе семь детей.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил, что в автомобиле, уничтоженном ударом беспилотника, находилась связанная с террористами цель. Он отмечал, что оборонном ведомстве США уверены в правильности этого авиаудара.

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