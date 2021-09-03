Советник Зеленского предложил называть украинский язык "руським"

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с предложением переименовать страну в Русь-Украину и после этого называть украинский язык "руським".

По словам Арестовича, страна должна сменить название на Русь-Украину, поскольку Украина — это и есть Русь, а Россия не является правопреемником Руси. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила переименовать Украину в Укрусь.

Советник Зеленского считает, что современный украинский язык близок к старому языку Киевской Руси.

"То есть у него будет двойное название: "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський", — заявил Арестович в эфире Youtube-канала Politeka Online.

Он не исключил, что в будущем вопрос переименования Украины и её языка будет вынесен на всенародный референдум.

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