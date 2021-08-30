Китайские власти ввели временные ограничения для несовершеннолетних геймеров, которые развлекаются в онлайн-играх.
Сотрудники Управления по делам прессы и печати Китая запретили компаниям с онлайн-играми открывать доступ для детей более трёх дней в неделю. Жители этой страны, которым нет 18-ти, могут проводить время таким образом только в такие дни недели, как:
Также играть можно в официальные праздники.
Кроме того, если раньше ребята могли играть в промежутки от восьми утра до десяти вечера, то сейчас этим позволено заниматься только один час, с восьми до девяти вечера.
При этом дети не могут соврать, что они взрослые. В Китае действует система "Полуночный патруль". Эта технология распознаёт лицо и сверяет его с документами. Люди, которые отказываются демонстрировать себя, не могут больше играть, поскольку их записывают в список игроманов.
Правительство Китая назвало цель нововведений:
"Создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения".
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