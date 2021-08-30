В Китае дети смогут играть только три раза в неделю по одному часу

Китайские власти ввели временные ограничения для несовершеннолетних геймеров, которые развлекаются в онлайн-играх.

Сотрудники Управления по делам прессы и печати Китая запретили компаниям с онлайн-играми открывать доступ для детей более трёх дней в неделю. Жители этой страны, которым нет 18-ти, могут проводить время таким образом только в такие дни недели, как:

пятница;

суббота;

воскресенье.

Также играть можно в официальные праздники.

Кроме того, если раньше ребята могли играть в промежутки от восьми утра до десяти вечера, то сейчас этим позволено заниматься только один час, с восьми до девяти вечера.

При этом дети не могут соврать, что они взрослые. В Китае действует система "Полуночный патруль". Эта технология распознаёт лицо и сверяет его с документами. Люди, которые отказываются демонстрировать себя, не могут больше играть, поскольку их записывают в список игроманов.

Правительство Китая назвало цель нововведений:

"Создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения".

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