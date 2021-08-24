По мнению депутата, на таком саммите можно было бы обсудить спасение Украины.
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением о создании международного саммита "Украинская платформа", на котором можно было бы поднять вопрос о спасении Украины. Слова Шеремета передает издание РИА Новости.
Депутат считает, что нынешняя Украина окончательно превратилась в колонию США и "находится под оккупацией", поэтому пришло время созвать саммит:
Обсудим спасение Украины от власти националистов и внешнего управления.
Шеремет также уточнил, что местом проведения подобного мероприятия может стать Крым.
Кроме того, депутат призвал ввести санкции в отношении участников "Крымской платформы", потому что они "не реагируют на предостережения" и понимают только "язык силы".
Саммит "Крымская платформа", инициированный Украиной, прошел в Киеве 23 августа.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы".
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