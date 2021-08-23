В Японии рассказали о "приплывшем с Кунашира" россиянине

Депортация россиянина, прибывшего с Кунашира, станет фактическим признанием острова российским.

Генсек правительства Японии Кацунобу Като рассказал на пресс-конференции в Токио, что страна расследует дело о якобы приплывшем с Кунашира мужчине и примет все необходимые меры.

По словам Като, 19 августа на острове Хоккайдо полиция взяла под охрану россиянина, утверждающего, что он приплыл с Кунашира. После этого мужчину отправили в иммиграционную службу Саппоро, выясняющую обстоятельства произошедшего:

Я бы хотел воздержаться от подробностей обсуждения этого дела, но мы выясним все факты.

Таким образом Като ответил на вопрос журналистов, будет ли депортация россиянина, прибывшего с Кунашира, который Япония считает своей территорией, означать фактического признания острова российским.

Точных данных о том, в какой стране мужчина будет просить политическое убежище, и как он добрался до берегов Японии, на данный момент нет.

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