Названо имя россиянина, приплывшего за политическим убежищем в Японию

В 2011 году его уже депортировали из Японии за нарушение визового режима.

21 августа японские СМИ сообщили, что человек, назвавший себя гражданином России, прибыл с Кунашира на Хоккайдо, чтобы попросить политическое убежище. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что беглец может быть жителем Южно-Курильска по имени Ваас Феникс Нокард.

По словам собеседника РИА Новости, мужчина три года был безработным на Курилах и жил в палатке или у знакомых. Перед тем, как отправиться в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил знакомую женщину продать его и позже выслать ему вырученные деньги. Другому знакомому Ваас написал, что обратно ждать его не стоит:

Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь.

Также источник сообщил, что в 2011 году Вааса Феникса Нокарда (в прошлом Владимира) депортировали из Японии за нарушение визового режима. Ранее его якобы арестовывали в Таиланде и на Бали за подделку документов.

В данный момент японская иммиграционная служба пытается определить личность мужчины и его гражданство.

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