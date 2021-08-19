Байден: у "Талибана"* экзистенциальный кризис

Президент США Джо Байден заявил, что радикальное движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) не нацелено на международное признание. Сейчас талибы проходят через экзистенциальный кризис, добавил он.

По словам американского лидера, захватившие власть в Афганистане талибы изменились с 2001 года, когда военный контингент США вошел в страну.

Он отметил, что сейчас движение испытывает кризис, потому что стоит перед вопросом: "Нужно ли им, чтобы их признало международное сообщество?" Байден считает, что талибам это не нужно.

Президент уверен, что вывод американских войск из Афганистана был бы несколько беспорядочным вне зависимости от того, когда бы это решение принималось.

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