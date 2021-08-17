"Талибан"* дал первую пресс-конференцию после захвата Афганистана

Движение "Талибан"* (организация признана террористической и запрещена в России) провело первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид сказал, что талибы не хотят враждовать ни с одной из стран мира, однако они не допустят, чтобы Афганистан был "полем для конфликта".

По словам Муджахида, после 20-летнего противостояния талибы сумели прогнать иностранцев, и теперь наступил "момент гордости для всей нации". Движение "Талибан" не будет никому мстить за прошлые обиды, потому что простило всех. Оно намерено сотрудничать с другими странами и обязуется обеспечить защиту посольств и иностранных НПО в Афганистане. Также талибы намерены защищать права женщин, в частности, им будет позволено вести активный образ жизни при условии соблюдения норм шариата.

Главные тезисы пресс-конференции талибов:

🔹Заявили, что контролируют все границы страны

🔹Не будут производить наркотики

🔹Не хотят сводить счеты, издали акт о помиловании всех, кто был против движения

🔹Территории дипведомств всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности

🔹Обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев

🔹Заверили граждан в безопасности — даже тех, кто сотрудничал с США, призывают их остаться в стране

🔹Заявили, что ценят роль женщин в обществе, верят, что они помогут в строительстве страны

🔹Намерены включить все слои общества в новое правительство

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