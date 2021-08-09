Лукашенко объяснил, почему Белоруссия отказалась от интеграции с РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия отказались проводить политическую интеграцию по предложению президента РФ Владимира Путина.

По словам Лукашенко, Путин предложил отказаться от 31-ой дорожной карты, содержащей политический подтекст.

Белорусский лидер поддержал инициативу российского коллеги и отметил, что в этом случае страны ничего не потеряют.

"Зачем сегодня ставить телегу впереди лошади и создавать, допустим, совместное министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. Начинать надо с единого закона, Конституции и там все должно быть прописано", — сказал Лукашенко на "Большом разговоре с президентом".

Вместе с тем в будущем политическая интеграция между РФ и Белоруссией не исключена, добавил глава республики.

Лукашенко отметил, что события, которые произошли в 2020 году, дали Белоруссии и России возможность для более тесного сотрудничества. Он подчеркнул, что жители республики поддерживают союз с Россией, а против выступают только оппозиционеры, которые сбежали из страны.

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