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КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича

Мир » Бывший СССР

Работники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали Владимира Мацкевича, руководителя Агентства гуманитарных технологий и сооснователя белорусского Летучего университета.

КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича

Владимир Мацкевич — философ и писатель. Недавно он выступил в эфире "Еврорадио" и поделился советами о безопасности при тоталитарных "зачистках". Сотрудники КГБ обыскали дом мужчины. Журналисты пока не выяснили, по какому уголовному делу проводятся эти мероприятия. 

Владимир Мацкевич написал такие книги, как

  • "Вызывающее молчание",
  • "Что мы видели в США и Канаде".

Кроме того, философ является автором 50 научных работ о политике, культуре и трансформации образования.

Ранее белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила политического убежища. Польские власти предложили ей гуманитарную визу.

Сегодня ещё одна спортсменка вместе с семьёй отказалась возвращаться в Белоруссию. Легкоатлетка Яна Максимова отреагировала на скандал в Instagram:

"К огромному сожалению, сейчас там [в Белоруссии] можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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