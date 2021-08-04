КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича

Работники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали Владимира Мацкевича, руководителя Агентства гуманитарных технологий и сооснователя белорусского Летучего университета.

Владимир Мацкевич — философ и писатель. Недавно он выступил в эфире "Еврорадио" и поделился советами о безопасности при тоталитарных "зачистках". Сотрудники КГБ обыскали дом мужчины. Журналисты пока не выяснили, по какому уголовному делу проводятся эти мероприятия.

Владимир Мацкевич написал такие книги, как

"Вызывающее молчание",

"Что мы видели в США и Канаде".

Кроме того, философ является автором 50 научных работ о политике, культуре и трансформации образования.

Ранее белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила политического убежища. Польские власти предложили ей гуманитарную визу.

Сегодня ещё одна спортсменка вместе с семьёй отказалась возвращаться в Белоруссию. Легкоатлетка Яна Максимова отреагировала на скандал в Instagram:

"К огромному сожалению, сейчас там [в Белоруссии] можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни".

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