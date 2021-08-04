Ещё одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину

Легкоатлетка уверена, что ей будет лучше остаться в Германии.

Представительница олимпийской сборной Белоруссии Яна Максимова, участвующая в соревнованиях в легкоатлетическом многоборье, заявила о нежелании возвращаться в родную страну из-за скандала, разгоревшегося вокруг бегуньи Кристины Тимановской. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Максимова написала, что останется с семьей в Германии, потому что в Белоруссии на данный момент опасно находиться и велик риск расстаться со свободой или даже с жизнью.

В Германии же, уверена спортсменка, "есть возможность дышать полной грудью".

Легкоатлетка рассчитывает продолжить спортивную карьеру и планирует подготовку к следующей Олимпиаде.

В 2013 году Максимова завоевала серебро чемпионата Европы в помещении. На Олимпийских играх 2008 года она стала последней, в Лондоне-2012 заняла шестнадцатое место, а на токийскую олимпиаду отобраться не сумела. Супруг Максимовой, Андрей Кравченко, брал серебро Олимпийских игр 2008 года в десятиборье.