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Водомет,слезоточивый газ, горящие баррикады - Париж опять протестовал

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Три офицера полиции были ранены в Париже во время подавления массовых протестов против новых коронавирусных блокировок, которые переросли в ожесточенные столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

Водомет,слезоточивый газ, горящие баррикады - Париж опять протестовал

Напомним, тысячи людей выходят на улицы во Франции третий уик-энд подряд.

В субботу на улицах Парижа усилилась напряженность, поскольку десятки людей вышли на митинг против плана правительства "потребовать специальную медицинскую справку, позволяющую людям заниматься повседневной деятельностью".

В какой-то момент ситуация, по-видимому, вышла из-под контроля, поскольку сотрудники правоохранительных органов были замечены с использованием водометов и слезоточивого газа против разъяренной толпы, забрасывающей полицию чем-то похожим на камни и бутылки.

Водомет,слезоточивый газ, горящие баррикады - Париж опять протестовал

Сообщается, что полицейские "активно использовали баллоны со слезоточивым и перцовым газом, чтобы разогнать толпу.

Le Parisien пишет, что по меньшей мере трое полицейских получили ранения в ходе уличных столкновений. Неясно, сколько протестующих было ранено и задержано — кадры, появившиеся в социальных сетях, показали, как полицейские надевают наручники на нескольких человек, лежащих на земле. Официальные цифры пока не озвучены.

К слову, Париж был не единственным местом проведения протестов — аналогичные мероприятия, по сообщениям СМИ, прошли примерно в 150 городах Франции. Большинство демонстраций были мирными.

Массовые протесты были вызваны решением правительства президента Эммануэля Макрона еще больше ужесточить COVID-правила Covid-19^

  • c 9 августа гражданам Франции будет необходим специальный медицинский пропуск, чтобы попасть в кафе и воспользоваться определенными видами общественного транспорта. Документ "зеленый пропуск" доказывает, что человек либо полностью вакцинирован, либо выздоровел, либо у него есть "свежий" ПРЦ-тест.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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