Три офицера полиции были ранены в Париже во время подавления массовых протестов против новых коронавирусных блокировок, которые переросли в ожесточенные столкновения между демонстрантами и правоохранителями.
Напомним, тысячи людей выходят на улицы во Франции третий уик-энд подряд.
В субботу на улицах Парижа усилилась напряженность, поскольку десятки людей вышли на митинг против плана правительства "потребовать специальную медицинскую справку, позволяющую людям заниматься повседневной деятельностью".
В какой-то момент ситуация, по-видимому, вышла из-под контроля, поскольку сотрудники правоохранительных органов были замечены с использованием водометов и слезоточивого газа против разъяренной толпы, забрасывающей полицию чем-то похожим на камни и бутылки.
Сообщается, что полицейские "активно использовали баллоны со слезоточивым и перцовым газом, чтобы разогнать толпу.
Le Parisien пишет, что по меньшей мере трое полицейских получили ранения в ходе уличных столкновений. Неясно, сколько протестующих было ранено и задержано — кадры, появившиеся в социальных сетях, показали, как полицейские надевают наручники на нескольких человек, лежащих на земле. Официальные цифры пока не озвучены.
К слову, Париж был не единственным местом проведения протестов — аналогичные мероприятия, по сообщениям СМИ, прошли примерно в 150 городах Франции. Большинство демонстраций были мирными.
Массовые протесты были вызваны решением правительства президента Эммануэля Макрона еще больше ужесточить COVID-правила Covid-19^
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