Лукашенко поручил отправить Тихановской несколько пачек печенья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил тоже проявить заботу о своём политическом оппоненте. Светлане Тихановской отправят посылку с печеньем.

"Альтернативный президент Белоруссии" Светлана Тихановская в среду, 28 июля, встретилась с президентом США Джо Байденом. После краткой аудиенции в Белом доме она поделилась с миром своим восторгом по поводу печенек, которыми угостил её американский лидер. Эту ситуацию не оставил без внимания реальный президент Белоруссии.

"Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю. Я знаю, как проводятся вот эти мероприятия: надо встретиться, сделать фотографию и дать печенюшку. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман, надо отправить несколько пачек", — съязвил Александр Лукашенко, обратившись к премьер-министру Роману Головченко.

По словам Лукашенко, у Байдена сейчас "полное замыкание на Россию", и он "клюнул на то, что в ЕС будет создана опорная база агитационно-пропагандистского толка для психологических атак против Белоруссии и России". Но вся поддержка "беглых" (оппозиционеров) сводится в итоге к их "бесконечным гастролям", уверен Александр Григорьевич.

Роман Головченко пообещал выполнить поручение и отправить "президенту Свете" посылку с печеньем, сообщает Telegram-канал "Пул первого". Даже любопытно, кто следующим примет участие в новом флешмобе "угости Тихановскую печенькой".

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