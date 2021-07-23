Сергей Лавров: "Запад не любит Россию. К этому надо просто привыкнуть"

России следует просто привыкнуть к тому, что её не любят, считает Сергей Лавров. Глава МИД РФ объяснил, чем же наша страна так раздражает "коллективный Запад".

Не далее как вчера глава венского отделения Фонда имени Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung признал, что Россия, просто пытаясь выжить под разнообразными рестрикциями "европейских партнёров", попутно умудрилась разрушить мечту коллективного Запада. "Мечта" Европы о том, что Россия сдастся как-нибудь сама собой и нужно лишь подождать, уже неактуальна, высказался Крумм, поэтому всё-таки придётся с Россией договариваться.

Россия развеяла иллюзии Запада об условиях и перспективах своего существования, которые Запад питал с момента распада Советского Союза, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы". Страна нашла ресурсы, чтобы отстаивать свои интересы, и это оказалось неприятной неожиданностью для западных партнёров.

"Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию, особенно когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными, это, к сожалению, будет проявляться и дальше", — приводит его слова РИА Новости.

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