"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется

Евросоюзу в целом и Германии в частности стоит "сменить пластинку" и начать как-то договариваться с Россией. Потому что ждать, пока у Москвы наконец случатся настолько сложные времена, что она вынуждена будет сдаться, бессмысленно.

"У Германии и Европейского союза не будет иного выбора, кроме как поддерживать отношения с самой большой в мире страной в качестве партнёров, конкурентов или даже противников", — написал глава венского отделения Фонда имени Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Таким образом, "мечта" Европы о том, что Россия сдастся как-нибудь сама собой и нужно лишь подождать, уже неактуальна, считает он. Более того, странно думать, что разного рода рестрикции, столь любимые руководством ЕС, помогут в данной ситуации. Да, они могут в какой-то мере "надавить" на экономику РФ, но она достаточно стабильна, чтобы это давление выдержать.

"Мечта о том, что Россия сдастся из-за политических и экономических трудностей и вновь обратит взор на Запад, не сбудется. Из-за развития внутренней и внешней политики России, за которым с таким изумлением наблюдают ЕС и США, <…> возникает недоумение", — пишет Крумм.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.