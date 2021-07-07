Иран начинает производство обогащенного урана

Иран начал процесс производства обогащенного металлического урана, который может помочь ему разработать ядерное оружие.

Об этом объявило Международное агентство по атомной энергии со ссылкой на доклад Тегерана.

По данным МАГАТЭ, запущенный процесс заключается в разработке топлива для исследовательского реактора.

"Сегодня Иран сообщил Агентству, что UO2 (оксид урана), обогащенный до 20% U-235, будет отправлен в научно-исследовательскую лабораторию на заводе по производству топлива в Исфахане, где он будет преобразован в UF4 (тетрафторид урана), а затем в металлический уран, обогащенный до 20% U-235, прежде чем использовать его для производства топлива."

Реакция Европы

Британские, французские и немецкие официальные лица заявили, что этот шаг может поставить под угрозу переговоры о возрождении СВПД от 2015 года, которая, напомним, наложила ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на отмену экономических санкций против него.

"У Ирана нет реальной гражданской потребности в НИОКР и производстве металлического урана, которые являются ключевым шагом в разработке ядерного оружия, — говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном британским внешнеполитическим ведомством. — Своими последними шагами Иран угрожает успешному исходу венских переговоров, несмотря на прогресс, достигнутый в ходе шести раундов переговоров."

В заявлении также содержался призыв к Ирану вернуться к переговорам в австрийской столице.

США со своей стороны уже назвали "поступок" Тегерана "неудачным шагом назад".

Сейчас переговорщики из США и Европы проводят консультации в Вене, чтобы попытаться восстановить соглашение.

Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси хочет, чтобы США сняли санкции с его страны в обмен на соблюдение соглашения.

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