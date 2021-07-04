EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Горящий Кипр запросил помощь в тушении пожаров
Военный самолет разбился на Филиппинах
Российский биолог назвал условие, при котором COVID-19 "просто исчезнет"
Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России
В Мексиканском заливе произошёл мощный подводный пожар
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом
О состоянии Петра Мамонова рассказала его супруга
Пятерых бандитов ликвидировали в ходе КТО в Нальчике

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Мир » Бывший СССР » Украина

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию из Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

На днях российское правительство внесло дополнения в постановление от 29 декабря 2018 года, запрещающее импорт определённой продукции украинского производства. В обновлённый перечень вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп томатный, минеральная вода, мороженое и другие продукты. Кроме того, запрещены к ввозу на территорию РФ кормовые продукты для животных и лесоматериалы разных видов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

К ужесточению запретов Россию вынудили последовательная враждебность украинских властей и хамство президента Владимира Зеленского, уверен украинский политик, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Последствия для Украины могут быть критическими, в то время как Россия даже не заметит отсутствия украинских продуктов.

"Рынок выпускаемой продукции сократится в разы. Может в пять, в десять раз — в зависимости от того сегмента, который запретили на поставку в Россию. А европейский рынок Украину не впустит и не даст квоту на увеличение. В самом тяжёлом положении окажутся трудовые мигранты, которые уезжают в Европу зарабатывать", — заявил Алексей Журавко изданию Politexpert.

По мнению политика, эта ситуация может привести к голоду и росту преступности на Украине. При этом действия России он назвал правильными и обоснованными.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина подсчитала потери от санкций России
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
"Родина" подала в Центризбирком документы кандидатов
Как не растеряться на экзамене и при приёме на работу: советы психолога
Преимущества и недостатки диализа, которые влияют на здоровье пациента
Из подтопленных районов в Крыму начали эвакуировать население
Варикозная болезнь: кто в группе риска?
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Как не отравиться грибами
Горящий Кипр запросил помощь в тушении пожаров
Военный самолет разбился на Филиппинах
От чего кружится голова?
Популярное
Гипотезы. Наука
Российский биолог назвал условие, при котором COVID-19 "просто исчезнет"

Врачи и учёные часто предрекают коронавирусу SARS-CoV-2 судьбу вируса гриппа, ставшего сезонным заболеванием. Однако возможен и другой вариант.

Российский биолог назвал условие, при котором COVID-19 "просто исчезнет"
Дышать холодным воздухом полезно для лёгких
Здоровье и профилактика
Дышать холодным воздухом полезно для лёгких
Общество
Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России
Мир. Новости мира
В Мексиканском заливе произошёл мощный подводный пожар
Любовь Степушова США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки Любовь Степушова Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов
Новости Украины
Павла Климкина огорчило нежелание Евросоюза разрушить Россию санкциями
Российский шоу-бизнес
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом
Британцы в Черном море — статисты, выполнявшие указания режиссера
Мир. Новости мира
Британцы в Черном море — статисты, выполнявшие указания режиссера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников