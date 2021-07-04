На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию из Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На днях российское правительство внесло дополнения в постановление от 29 декабря 2018 года, запрещающее импорт определённой продукции украинского производства. В обновлённый перечень вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп томатный, минеральная вода, мороженое и другие продукты. Кроме того, запрещены к ввозу на территорию РФ кормовые продукты для животных и лесоматериалы разных видов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

К ужесточению запретов Россию вынудили последовательная враждебность украинских властей и хамство президента Владимира Зеленского, уверен украинский политик, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Последствия для Украины могут быть критическими, в то время как Россия даже не заметит отсутствия украинских продуктов.

"Рынок выпускаемой продукции сократится в разы. Может в пять, в десять раз — в зависимости от того сегмента, который запретили на поставку в Россию. А европейский рынок Украину не впустит и не даст квоту на увеличение. В самом тяжёлом положении окажутся трудовые мигранты, которые уезжают в Европу зарабатывать", — заявил Алексей Журавко изданию Politexpert.

По мнению политика, эта ситуация может привести к голоду и росту преступности на Украине. При этом действия России он назвал правильными и обоснованными.

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