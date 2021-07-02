EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов
ОПЕК+ не исключает переизбытка предложений нефти на рынке
Метеоагентство ООН зафиксировало новый максимум температуры в Антарктиде
Виновата Россия: украинский эксперт высказался об "оружейной" проблеме
Российским синхронисткам "зарубили" форму - вне закона купальники с медведем
Глава МИД ФРГ предостерёг Польшу: не надо плевать в колодец России
Неожиданная побочка пандемии: врачи ждут всплеска венерических болезней
COVID-19: новые штаммы - новые симптомы. Какие - рассказал врач
Созданную в Петербурге куртку с подогревом испытают на Эльбрусе

"Самим нечего будет кушать": украинский экс-министр об опасном сценарии

Мир

Печальный и опасный для Украины сценарий объяснил экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Возможность реализации сценария напрямую связана с действиями украинских властей в сфере экспорта сельхозпродукции и контроля земли.

"Самим нечего будет кушать": украинский экс-министр об опасном сценарии

Суслов выступил в эфире "Первого независимого" и сообщил следующее: власти ранее всё-таки реализовали земельную реформу, по сути, "открыв" рынок украинской земли для иностранного капитала. Напомним, что задумку властей ранее назвала "расправой над страной" лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Результат может оказаться негативным: иностранные инвесторы смогут в буквальном смысле "влезть" в аграрную политику Киева и начать продвигать интересы других стран. У властей Украины, считает эксперт, нет рычагов, которые могли бы помешать данному процессу.

"Может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации", — сказал бывший чиновник.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Земельная реформа Зеленского: почему украинские фермеры против?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов
Снова провал: Байдена попросили "поскорее уехать" из Серфсайда
ОПЕК+ не исключает переизбытка предложений нефти на рынке
Депутат Рады иронично высказался об украинском Нью-Йорке
Метеоагентство ООН зафиксировало новый максимум температуры в Антарктиде
Виновата Россия: украинский эксперт высказался об "оружейной" проблеме
"Самим нечего будет кушать": украинский экс-министр об опасном сценарии
Российским синхронисткам "зарубили" форму - вне закона купальники с медведем
Глава МИД ФРГ предостерёг Польшу: не надо плевать в колодец России
Неожиданная побочка пандемии: врачи ждут всплеска венерических болезней
Популярное
Профилактика
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"

Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.

Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Бывший СССР
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Мир. Новости мира
Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ
Мир. Новости мира
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Киеве оценили слова Путина касательно встречи с Зеленским
Мир. Новости мира
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Происшествия
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников