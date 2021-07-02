"Самим нечего будет кушать": украинский экс-министр об опасном сценарии

Печальный и опасный для Украины сценарий объяснил экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Возможность реализации сценария напрямую связана с действиями украинских властей в сфере экспорта сельхозпродукции и контроля земли.

Суслов выступил в эфире "Первого независимого" и сообщил следующее: власти ранее всё-таки реализовали земельную реформу, по сути, "открыв" рынок украинской земли для иностранного капитала. Напомним, что задумку властей ранее назвала "расправой над страной" лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Результат может оказаться негативным: иностранные инвесторы смогут в буквальном смысле "влезть" в аграрную политику Киева и начать продвигать интересы других стран. У властей Украины, считает эксперт, нет рычагов, которые могли бы помешать данному процессу.

"Может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации", — сказал бывший чиновник.

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