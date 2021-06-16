Тимошенко рассказала украинцам о "расправе" над страной

С громким заявлением выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко: оказывается, над Украиной (равно как и над украинским крестьянством) благодаря принятым законам начинается "расправа".

Тимошенко объяснила ситуацию в рамках видео, представленного на YouTube-канале RadaTVchannel. Она обратилась к жителям страны и напомнила: с 1 июля в стране начинается "трагический" период. Дело в том, сообщила политик, что

"…президент, его команда, приняли решение распродать землю".

В частности, продолжила Тимошенко, украинские сельскохозяйственные земли теперь могут быть собственностью иностранных банков. После покупки новые "хозяева" вольны делать что угодно: например, они могут снять верхний слой чернозёма, не утруждая себя согласованиями.

"Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной", — заявила Тимошенко.

При этом, напомнила Тимошенко, Владимир Зеленский ранее сообщал следующее: вопросы настолько значимого для страны уровня будут решать только после того, как выскажутся граждане. Однако уже на стадии сбора инициативной группы по "земельному референдуму" дело, что называется, встало.

"Людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев", — добавила лидер "Батькивщины", уточнив, — с законом она будет бороться.

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