Киев о выходе Минска из EaP: нельзя изменить географию

Киев продолжит ранее выбранный курс на поддержку белорусского народа, даже несмотря на удивительные решения Минска (в частности, выход из "Восточного партнёрства"). Ведь можно, конечно, поменять своё отношение к тем или иным документам, но "география" останется неизменна.

Напомним, что "Восточное партнёрство" (Eastern Partnership, EaP) — проект ЕС, придуманный для развития интеграционных связей с шестью странами, среди которых до недавнего времени была и Белоруссия. Минск объяснил выход из проекта просто: санкции, введённые ЕС, не дают возможности выполнять ранее предусмотренные обязательства.

На новость о выходе оперативно среагировал МИД Украины: по словам главы министерства Дмитрия Кулебы, Минск сделал ошибку.

"Можно заявить о выходе из "Восточного партнёрства", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов", — отметил Кулеба в Twitter.

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