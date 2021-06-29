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Киев о выходе Минска из EaP: нельзя изменить географию

Мир

Киев продолжит ранее выбранный курс на поддержку белорусского народа, даже несмотря на удивительные решения Минска (в частности, выход из "Восточного партнёрства"). Ведь можно, конечно, поменять своё отношение к тем или иным документам, но "география" останется неизменна.

Киев о выходе Минска из EaP: нельзя изменить географию

Напомним, что "Восточное партнёрство" (Eastern Partnership, EaP) — проект ЕС, придуманный для развития интеграционных связей с шестью странами, среди которых до недавнего времени была и Белоруссия. Минск объяснил выход из проекта просто: санкции, введённые ЕС, не дают возможности выполнять ранее предусмотренные обязательства.

На новость о выходе оперативно среагировал МИД Украины: по словам главы министерства Дмитрия Кулебы, Минск сделал ошибку.

"Можно заявить о выходе из "Восточного партнёрства", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов", — отметил Кулеба в Twitter.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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