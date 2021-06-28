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Лукашенко - гостю из ОАЭ: "Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?"

Мир

Новости из Белоруссии: Александр Лукашенко успел "искомётно" пообщаться с гостем из ОАЭ. Мухаммед аль-Аббар, занимающий пост исполнительного директора Emaar Properties и являющийся крупным бизнесменом и инвестором, "в долгу" не остался и процитировал Нельсона Манделу.

Лукашенко - гостю из ОАЭ: "Не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?"

Данные приводит Telegram-канал "Белта": Лукашенко и аль-Аббар завели разговор о "настоящей демократии" и тёплой встрече. В частности, сообщил аль-Аббар, в Белоруссии его непременно встречают с неизменной теплотой.

"Очень интересно, когда гуляешь по улицам Минска, чувствовать горячий прием простых людей", — отметил гость из ОАЭ.

"Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?", — решил уточнить Лукашенко.

Аль-Аббар решил ответить цитатой политического и государственного деятеля, а также борца за права человека Нельсона Манделы.

"Если дети в безопасности, получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура — вот это и есть настоящая демократия", — сказал аль-Аббар.

"Все у нас в этом плане не идеально, но кое-что мы сделали" — подметил Лукашенко.

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Автор: Константин Шапров
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