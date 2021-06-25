Зеленский описал состояние Минских соглашений двумя словами

Киев снова завёл разговор о Минских соглашениях. Ранее нащупав в них "переломный момент", украинская сторона решила чуть подробнее рассказать об их текущем состоянии. Высказаться решил президент Украины Владимир Зеленский, которому хватило всего пары слов.

Зеленский рассказал о Минских соглашениях, выступая на "1+1". Президент отметил: соглашения можно назвать "еле живыми".

"То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно еле живое… То, что это единственный документ или единственная адженда [повестка дня], — это правда", — сообщил президент.

При этом, продолжил Зеленский, не стоит "закрывать" Минские соглашения. Однако придумать другую адженду определённо необходимо.

"Я считаю, что встреча с президентом России [Владимиром Путиным] и встреча с президентом США [Джо Байденом] могут дать другую адженду решения этих вопросов. Ну во всяком случае нам нужно попробовать", — добавил он.

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