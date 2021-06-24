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"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе

Мир

Важное событие в контактной группе, работающей в рамках урегулирования донбасского конфликта (ТКГ): приходят новые модераторы от ОБСЕ. В связи с этим украинская сторона усмотрела шанс для "переломного момента" в Минском процессе. 

"Эти люди ушли": Украина нащупала "переломный момент" в Минском процессе

Ситуацию 23 июня разъяснил через Facebook представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

"Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в Минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс есть.

Сегодня [23 июня] процесс покидали два "минских долгожителя", модератор политической рабочей группы посол Пьер Морель (7 лет в процессе) и модератор рабочей группы по гуманитарным вопросам посол Тони Фриш (6 лет).

И россияне, и их марионетки из ОРДЛО рассыпались в комплиментах и благодарностях за "гениальную" дипломатию и "приятное сотрудничество". "Министры" ОРДО и ОРЛО звали их в гости: "Если будете скучать, приезжайте к нам"…

Украинская делегация проводила посла Фриша молчанием", — написал Гармаш.

Для Киева, сообщил Гармаш, это новости скорее хорошие. В частности потому, что вышеуказанные люди отнеслись к факту присутствия на переговорах представителей от ЛНР и ДНР излишне благожелательно и нейтрально.

"Эти люди ушли, а значит, есть шанс, что новые модераторы будут руководствоваться в дипломатическом процессе всё же документами, а не "традициями", — резюмировал он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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