Важное событие в контактной группе, работающей в рамках урегулирования донбасского конфликта (ТКГ): приходят новые модераторы от ОБСЕ. В связи с этим украинская сторона усмотрела шанс для "переломного момента" в Минском процессе.

Ситуацию 23 июня разъяснил через Facebook представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

"Сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным в Минском процессе. А может и не стать, но слабый шанс есть.

Сегодня [23 июня] процесс покидали два "минских долгожителя", модератор политической рабочей группы посол Пьер Морель (7 лет в процессе) и модератор рабочей группы по гуманитарным вопросам посол Тони Фриш (6 лет).

И россияне, и их марионетки из ОРДЛО рассыпались в комплиментах и благодарностях за "гениальную" дипломатию и "приятное сотрудничество". "Министры" ОРДО и ОРЛО звали их в гости: "Если будете скучать, приезжайте к нам"…

Украинская делегация проводила посла Фриша молчанием", — написал Гармаш.