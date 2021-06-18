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Фостен-Арканж Туадера назвал лживым доклад CNN и The Sentry по ЦАР

Мир

Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера раскритиковал доклад CNN и The Sentry по ситуации в ЦАР. Он считает, что таким способом западные СМИ рассчитывают навредить развивающимся отношениям Москвы и Банги.

Фостен-Арканж Туадера назвал лживым доклад CNN и The Sentry по ЦАР

Президент выступил с официальным заявлением, в котором опроверг доводы, представленные в публикации.

"Поводом для очередной попытки ударить по народу Центральноафриканской Республики является возобновление двустороннего сотрудничества между Москвой и Банги", — заявил Туадера.

Он отметил, что подобная клевета, направленная в адрес официальных властей, недопустима. Лидер африканского государства назвал отчет CNN и The Sentry лживым.

Туадера сообщил, что материал, который выпустили иностранные СМИ, основывается исключительно на слухах, собранных в социальных сетях. Также он подчеркнул, что авторы публикации ни разу не посещали ЦАР. Это указывает на то, что статья была сфабрикована в политических целях.

Что касается российских инструкторов, которых СМИ связывают с "ЧВК Вагнера", то они работают в республике по согласованию с Советом Безопасности ООН, напомнил центроафриканский лидер. Россияне прибыли в Банги с консультативной миссией и занимаются обучением местных силовых структур.

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Автор: Ольга Лазарева
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