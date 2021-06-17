Лодочник из Индии выловил из реки коробку с живой новорожденной девочкой

14 июня в городе Гхазипур (Индия) в реке Ганг обнаружили коробку с новорожденной девочкой, сообщает издание Daily Mail.

Плывущую по реке коробку заметил лодочник Гуллу Чаундхари, после того, как услышал плач ребёнка.

Найденной девочке на вид было меньше месяца. Ребёнок был завернут в красный шарф.

Малышку доставили в больницу. Обследование показало, что ребёнок здоров. После выписки из больницы девочку отдадут в приют.

В полиции сообщили, что коробке с девочкой обнаружили карточку с гороскопом, в которой была указана дата рождения ребёнка. Девочке дали имя Ганга, в честь реки.

Местные власти взяли на себя все расходы по уходу за ребёнком.

Чаундхари получит дом и другие государственные привилегии за спасение ребёнка. По словам мужчины, многие люди слышали крики ребёнка, однако только он бросился спасать девочку.

Отмечается, что в бедных индийских семьях часто отказываются от детей после их рождения, особенно от девочек. Их воспринимают как финансовое бремя.

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