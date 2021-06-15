В Венгрии запретили пропаганду ЛГБТ в школах

Национальное собрание Венгрии одобрило закон о запрете пропаганды ЛГБТ в школах. Как сообщает The Guardian, "за" проголосовали 157 членов парламента, "против" — один.

Теперь лицам в возрасте до 18 лет запрещено демонстрировать материалы, призывающие к смене пола или поощряющие гомосексуальность, сообщает The Guardian.

Авторы поправок убеждены, что данная мера позволит защитить права детей. Но представители некоторых оппозиционных партий и активисты страны считают, что новый законопроект нарушает права человека.

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