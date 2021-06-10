Депутат Рады предложил запретить футбол как "сепаратистский вид спорта"

Парламентарий напомнил Владимиру Зеленскому, что в своё время "президент-патриот" Порошенко запретил георгиевскую ленточку как "сепаратистский символ".

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что после "преступного" решения УЕФА, потребовавшего убрать националистический лозунг с формы сборной страны по футболу, ожидает от президента запрета игры в футбол и сноса всех футбольных стадионов. А саму эту игру следует объявить сепаратистским видом спорта, добавил Кива.

Украинский парламентарий потребовал от президента Зеленского "быть системным и последовательным в политике патриотического кретинизма". В качестве примера он привёл ситуацию с запретом георгиевской ленточки, которую предыдущий украинский гарант объявил вне закона как "сепаратистский символ".

"Если дальше так пойдёт, не дай Бог, они нам ещё и заборы и мосты запретят красить в национальные цвета. Как же мы будем прославлять Украину?!" — саркастически написал Илья Кива в своём Telegram-канале.

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