Глава Европарламента требует новых санкций против России

Евросоюз требует ужесточить санкции против России.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом", — цитирует слова председателя Европарламента Дэвида Сассоли РИА "Новости".

Сассоли отметил, что отношения между РФ и Евросоюзом в настоящее время очень напряжённые.

В последнее время Евросоюз активно пытается сдерживать Россию. ЕС вмешивается во внутренние дела РФ, высказывает ничем не обоснованные обвинения в адрес Москвы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Напомним, что ранее ЕС не пытался ввести новые санкции против России. Главным инициатором в этом вопросе были США и Великобритания, которая не входит в ЕС.

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