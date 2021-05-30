EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Макеева показала сказочно прекрасные снимки со своей свадьбы
Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб
Бывшая студентка Табакова вспомнила о его домогательствах
Посол Украины в Германии: "Путин должен просто исчезнуть из Донбасса"
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
В России открылся безвизовый въезд для болельщиков Евро-2020 по Fan ID
Украина первой получит от НАТО обновлённый пакет Целей партнёрства
Минздрав Вьетнама сообщил о новом гибридном штамме коронавируса
Российские самолёты начали летать мимо Белоруссии

Глава Европарламента требует новых санкций против России

Мир

Евросоюз требует ужесточить санкции против России.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом", — цитирует слова председателя Европарламента Дэвида Сассоли РИА "Новости".

Сассоли отметил, что отношения между РФ и Евросоюзом в настоящее время очень напряжённые.

В последнее время Евросоюз активно пытается сдерживать Россию. ЕС вмешивается во внутренние дела РФ, высказывает ничем не обоснованные обвинения в адрес Москвы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Напомним, что ранее ЕС не пытался ввести новые санкции против России. Главным инициатором в этом вопросе были США и Великобритания, которая не входит в ЕС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США ввели новые санкции против России
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
В США робота научили выражать человеческие эмоции
Знак зодиака 30 мая: знаменитые Близнецы
Макеева показала сказочно прекрасные снимки со своей свадьбы
Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб
Палестино-израильский конфликт стал вызовом для новой администрации США
Бывшая студентка Табакова вспомнила о его домогательствах
Посол Украины в Германии: "Путин должен просто исчезнуть из Донбасса"
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
В России открылся безвизовый въезд для болельщиков Евро-2020 по Fan ID
Украина первой получит от НАТО обновлённый пакет Целей партнёрства
Популярное
Российский шоу-бизнес
Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб

Юморист Михаил Галустян разместил на своей страничке в Instagram фрагмент номера КВН, который показался подписчикам провидческим и актуальным в связи с последними событиями в Белоруссии.

Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб
Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков
Мир. Новости мира
Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков
Российский шоу-бизнес
Друг Андрея Панина уверен, что актёра убили
Новости Белоруссии
Российские самолёты начали летать мимо Белоруссии
Соломон Соловьев Знак зодиака 30 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Игорь Коротченко: без России Армению расколят как орех
Российский шоу-бизнес
Макеева показала сказочно прекрасные снимки со своей свадьбы
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников