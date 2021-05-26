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Детские тела выбросило на берег Ливии

Мир

Мигранты из Ливии, продолжают пытаться пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу несмотря на то, что это очень опасный путь – число погибших на нём идет на сотни.

  • Согласно данным, опубликованным Международной организацией ООН по миграции, только в центральном Средиземноморье в 2021 году было уже зарегистрировано 630 смертей, по сравнению с 289 смертями во всем море в 2020 году.

Очередную страшную находку на берегу обнаружили журналисты в начале недели – волнами выбросило тела утонувших детей.

Оскар Кэмпс - основатель испанской неправительственной организации Proactiva Open опубликовал в твиттере фотографии тел "маленьких детей и женщин, у которых были только мечты и амбиции жить":

 

Известно, что в этом году в Средиземном море погибло по меньшей мере 743 мигранта.

"Мы в шоке, - сказала ВВС глава отдела коммуникаций Open Arms Лаура Лануза. - Когда люди пытаются бежать из Ливии, их не следует отправлять обратно или оставлять дрейфовать в Средиземном море. Должна быть проведена поисково - спасательная операция... чтобы защитить жизнь на море. Средиземное море стало самым большим кладбищем в мире. Так не должно быть."

Кризис мигрантов в Европе

Европа борется с постоянным притоком мигрантов, направляющихся на континент через Средиземное море. В этом году в Италию уже прибыло около 13 тысяч человек. С наступлением лета власти опасаются, что «гостей» станет в разы больше.

На прошлой неделе в западном Средиземноморье около 8 тысяч человек, включая детей, перешли вброд пограничный забор, чтобы попасть на испанскую территорию Сеута из Марокко. Почти всех власти вернули обратно.

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Мигранты тонут и тянут на дно Евросоюз - Россия 24
Автор: Ольга Лебедева
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