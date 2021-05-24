У Украины украли ещё "два Крыма", заявил Зеленский

Президент Украины пообещал вернуть и то, и другое и росчерком пера отменил мораторий на продажу украинской земли.

По мнению лидера Украины Владимира Зеленского, действующий на Украине вот уже в течение 18 лет мораторий на продажу сельскохозяйственной земли создал "теневой рынок". Общую площадь незаконно приобретённых участков земли Зеленский оценил в пять миллионов гектар. Об этом он заявил, выступая на форуме "Украина 30. Земля".

"За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двум полуостровам Крым. Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то, и другое", — приводит слова Зеленского "Пятый канал".

Отмены Украиной моратория на продажу сельскохозяйственной земли с нетерпением ожидает Международный валютный фонд. В МВФ ставят открытие земельного рынка главным условием для возобновления кредитования страны. В Верховной раде до сих пор нет единого мнения по этому вопросу, но президент Зеленский всё уже решил: во время своего выступления он подписал документ об отмене моратория.

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